Влучань уникнути не вдалось: вночі рф атакувала Україну 10 «шахедами» – що відомо

У ніч проти 30 грудня рф атакувала Україну 10 «шахедами». Протиповітряна оборона знищила п’ять ворожих безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН.

Вночі рф атакувала Україну «шахедами» – що відомо про наслідки

Внаслідок ворожої нічної атаки дронами зафіксовано влучання на Херсонщині, в ефірі телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За словами Гуменюк, під час ударів росіяни застосували БпЛА. Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території – Херсонській області й влучань уникнути не вдалось.

“Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні – це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила”, відзначила Гуменюк.

Близько о 04:30 росіяни обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА “Шахед” над Миколаївською областю й ще дві одиниці над Херсонською.

Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.

Відео з наслідками нічної атаки оприлюднив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу “Shahed”. Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. На щастя, ніхто з херсонців не постраждав”, написав він.

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