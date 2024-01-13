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Тег:
Війна

Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні – що відомо

Журналіст
Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні – що відомо

У ніч проти 13 січня, росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні, зокрема, із застосуванням «кинджалів» та Х-31П. У низці регіонів лунали вибухи.

Про це повідомляли Повітряні сили Збройних сил України у низці дописів, передає НСН.

Так, за інформацією Повітряних сил, «кинджали», зокрема, летіли в напрямку Києва, Дніпра, Кривого Рогу, Луцька, Рівного. Як писало «Суспільне», вибухи пролунали у Кропивницькому, а також декілька разів у Дніпрі. «Укрінформ» вказував, що вибухи у Дніпрі були потужними.

У Рівненській області під час повітряної тривоги працювали сили протиповітряної оборони. Все минулося без пошкоджень і наслідків, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Також вранці росіяни атакували Полтавщину — в області працювала ППО, написав голова ОВА Філіп Пронін. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі впала ракета, яка не розірвалася. Минулося без постраждалих, але було пошкоджено господарчу споруду. На місці працюють профільні фахівці.

Протиповітряна оборона працювала й у Чернігівській області. Там є пошкодження, однак поки влада не розголошує деталей. На місцях працюють профільні служби. Попередньо, минулося без постраждалих, розповів начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

В поліції повідомили, що від вибуху загнув собака.

Наслідки ракетної атаки РФ на Чернігів 2

Наслідки ракетної атаки РФ на Чернігів 1

Наслідки ракетної атаки РФ на Чернігів

На Кіровоградщині, де теж відпрацювали захисники неба, попередньо, обійшлося без постраждалих і руйнувань, зазначив керівник області Андрій Райкович.

Сьогодні вранці, під час відбиття повітряної атаки противника, на Хмельниччині працювали сили ППО. Як зазначається в повідомленні ОВА, є збиття повітряної цілі в межах Хмельницької області. За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали.

Вранці на Дніпропетровщині сили ППО збили дві ворожі крилаті ракети.

«Крилатих» приземлили у Криворізькому районі, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

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