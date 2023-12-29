Вдень 29 грудня росія завдала ракетного удару по Смілі – є постраждалі і руйнування (фото)

Ворог продовжує свій терор. Після масштабної нічної атаки вдень 29 грудня росія завдала ракетного удару по Смілі на Черкащині. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, передає НСН.

Влучання ворожої ракети по приватним будинкам. Попередньо, шестеро постраждалих, один – важкий. Також пошкоджені 12 приватних будинків, – написав Кулеба і оприлюднив фото

На місці працюють всі екстрені служби, представники влади. Людям оперативно надається допомога. Всі будинки будуть відремонтовані і відновлені.

Загалом в Україні внаслідок ранкового масованого обстрілу 26 загиблих, більше 120 людей поранено. Не ігноруйте повітряні тривоги, – закликав посадовець

Пізніше у ДСНС надали оновлену інформацію. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару. Кількість постраждалих, на жаль, збільшилася.

Попередньо, вісім постраждалих, з них одна дитина. Також пошкоджені 51 приватний будинок.

Рятувальники продовжують обстеження зруйнованих будівель.

На місці працюють всі екстрені служби та обласна військова адміністрація.

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