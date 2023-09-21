Чи можна писати «росія» з маленької букви – пояснення Нацкомісії

Тепер написання назв «російська федерація» і «росія» з маленької букви допускається в текстах неофіційного характеру.

Написання з малої букви власних назв, пов’язаних з державою-агресором, не є помилкою у текстах неофіційного характеру.

Таке рішення ухвалили на засіданні Національної комісії зі стандартів державної мови, передає НСН.

«Зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви, Національна комісія зі стандартів державної мови на засіданні від 15.09.2023 (протокол № 83) обговорила це питання», йдеться в повідомленні комісії.

Саме віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала Нацкомісію розглянути питання з приводу написання назви держави-агресора.

«Насправді, українці давно пишуть цю назву з маленької букви. Напевно, дискусії, власне, і немає. Але є в нас така установа як Національна комісія зі стандартів державної мови. Саме вона мала достатньо часу на те, щоб давно зробити свою пряму роботу – офіційно запропонувати відповідні зміни до правопису назви держави-ворога та її ватажків», написала Верещук у Facebook.

Тож не буде відхиленням від норм української мови в неофіційних текстах написання назв «російська федерація», «росія», «москва», «московія», «московське царство», «російська імперія», «державна дума рф» тощо.

В офіційних документах має зберігатися написання за чинними нормами правопису власних назв. Саме цим пояснюється поява наказу МОН щодо змін у наказі, пов’язаних з написанням слів «Російська Федерація».

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий видав наказ (№1060 від 31.08.2023) про написання найменування держави-агресора «Російська Федерація» з великих літер. Він наказав виправити цю фразу, якщо в документах вона написана з маленької літери.

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