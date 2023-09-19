В Україні створять банк українських шрифтів, від російських відмовляться – що це означає

В Україні планують запустити на державному рівні банк українських шрифтів та відмовитися від використання російських.

Про це йшлося під час засідання 18 вересня Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, передає НСН з посиланням на пресслужбу Мінкульту.

«Україна повинна припинити використання шрифтів російського походження, замінивши їх на українські. Ми маємо символи своєї суверенності та незалежності, які ідентифікують нашу державу, її історію, культуру, мову та графічне вираження цієї мови», наголосив т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Верховна Рада планує відмовитись від використання у своїх внутрішніх документах російського шрифту «Іжиця» та похідних від нього.

Російський шрифт можуть замінити дизайнерським шрифтом «Воля», який розробила українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича.

Карандєєв додав, що МКІП запланував проведення відбору та формування банку унікальних українських шрифтів. Він зазначив, що український шрифт має бути впізнаваним, нести історичне підґрунтя, графічно вирізнятися серед інших кириличних шрифтів та привертати увагу.

Український шрифт повинен мати такі характеристики:

Впізнаваність: він повинен бути легко ідентифікованим як український, навіть якщо не читається.

Історичне підґрунтя: він повинен відображати українську культуру та історію.

Графічна унікальність: він повинен відрізнятися від інших кириличних шрифтів.

Привабливість: він повинен бути приємним для читання та сприйняття.

Інклюзивність: він повинен бути доступним для людей з усіма видами порушень зору.

Технічна сумісність: він повинен легко інтегруватися в цифрове середовище.

До роботи у цьому напрямку залучені представники профільних установ та мистецького середовища.

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