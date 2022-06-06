Путін погрожує бити ракетами “туди, куди ще не бив”, через поставки зброї Україні

Президент росії володимир путін погрожує, що якщо Захід почне передавати Україні більш далекобійну зброю – рф вдарить по об’єктах, по яких не била раніше.

Про це російський диктатор заявив в інтерв’ю телеканалу “Росія 1”, з посиланням на УП передає NNS.

“Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об’єктах, по яких удари поки що не завдаються”, сказав путін.

Водночас він заявив, що у постачанні американських РСЗВ Києву “немає нічого нового”, оскільки на озброєнні української армії знаходяться “аналогічні системи радянського зразка з такою ж дальністю”.

Російський президент назвав це “заповненням втрат української бойової техніки” і нібито це “нічого не змінює насправді”.

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