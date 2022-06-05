Путін тисне на Лукашенка: чи піде Білорусь війною на Україну?

Якщо Путін дотисне Лукашенка, тоді Білорусь може вступити у пряму війну з Україною.



Про це розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у колонці для НВ, передає NNS.

Експерт зазначив, що на Волинському напрямку армія Білорусі може виставити 25 тисяч військових:

«Хочу закцентувати увагу на волинському напрямку. Там білоруська армія. Ми знаємо, що вони можуть виставити 20-25 тис. війська. І ми спостерігаємо за білоруською армією в тому плані, що є розуміння: Путін може дотиснути Лукашенка, і той віддасть наказ на наступ білоруської армії на Україну. Не виключаємо такої можливості. Тому ведемо спостереження за ділянкою кордону і тримаємо там необхідну кількість військ для захисту нашої території».

За словами Жданова, Україна має дані, звідки можуть прийти ворожі війська.

«Ми цілком маємо розуміння, звідки потенційно може йти армія Білорусі. Особливості місцевості такі, що там не розгорнешся і не підеш широким фронтом. Там болота і ліси, і це сильно звужує можливості наступальної сторони. До речі, це може бути ще одним стримуючим фактором для білоруської армії – вони будуть обмежені у маневрі, і ми можемо повторити те ж саме, що робили з російською армією в перший тиждень війни в Чернігівській і Сумській області. Тоді ми трощили їх у походних колонах, коли вони входили на територію України. Особливості місцевості можуть створити такі ж самі умови і зіграти такий же злий жарт з білоруською армією», пише експерт.

Жданов підкреслив, що Лукашенко введе війська в Україну, якщо Путіну вдасться залякати його.

«На кону – перебування Лукашенка при владі. Якщо Путін знайде спосіб залякати його тим, що, буквально назавтра він його усуне від влади, якщо той не піде війною на Україну, то за таких умов Лукашенко може віддати наказ. В решті випадків Лукашенко петлятиме до останнього, тому що розуміє: якщо навіть віддасть наказ на наступ – це може спричинити ще й соціальний вибух всередині самої країни. І, не зважаючи на те, що армія нині не зовсім користується підтримкою населення, але вона і населення можуть об’єднатися. Бо соціологія показує, що і населення, і армія в своїй більшості проти участі Білорусі в війні в Україні», написа він.

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