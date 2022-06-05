Україна може бити по російській артилерії навіть на території рф – експосол США

Важливо не те, ракети якої дальності США постачають в Україну, а те, по яких цілях вони застосовуватимуться, адже російська артилерія, яка веде вогонь по українських позиціях з території рф, є цілком виправданим об’єктом для ураження.

Такий коментар озвучив під час одного з українських заходів у Вашингтоні експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

«Якщо ми говоримо про російські військові піди, які ведуть вогонь по українській стороні, – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або росії», наголосив колишній посол США в Україні.

На його переконання, в такій ситуації російська артилерія, що стріляє з території рф, буде цілком виправданими цілями для ураження.

Водночас, дипломат погодився, що Україна потребує більше військової допомоги.

«Сполучені Штати мають робити більше, надавати додаткову індивідуальну зброю, взагалі більше видів зброї. Системи HIMARS та MLRS – це гарний хід, добре, що адміністрація прийняла таке рішення. Зараз вони можуть розширити це й надіслати більше боєприпасів, ракет для цих пускових установок, це важливо», зауважив Тейлор.

При цьому, за його словами, ключове значення має терміновість поставок: чим швидше, тим краще.

«Сполучені Штати мають підтримувати Україну просто зараз усім, чим можемо», вважає експосол.

Тейлор нагадав, що росія також має великий арсенал зброї, яким завдає значних ударів по українських позиціях. Тож системи HIMARS та MLRS забезпечать ЗСУ додаткову відстань, щоби не бути ураженими ворожим вогнем.

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