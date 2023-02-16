У деяких випадках ПриватБанк може заборонити використовувати кредитні кошти. Наприклад, зняти готівку або зробити переказ грошей.

Як передає НСН, про це у банку розповіли у відповідь на скаргу клієнта на профільному форумі “Мінфін“.

Так, за словами клієнта, йому не вдалося переказати кредитні кошти зі своєї картки на іншу, більше того – він також не зміг зняти з цієї картки готівку. Проте можливість оплачувати продукти кредитними коштами, як і раніше, залишилася.

“Ніби через війну, але війна вже майже рік іде, і все працювало. Прострочень ніколи не було, кредитна історія ідеальна”, поскаржився клієнт.

Водночас згідно з інформацією, наданою представником банку, умови використання кредитних коштів постійно переглядаються, як і розмір кредитного ліміту. При цьому враховується безліч показників.

“Кредитна історія також враховується, проте це не єдиний і не головний фактор, адже кожен із показників має свою вагу і впливає на кінцеве рішення. При знятті такого обмеження банк надсилає повідомлення”, зазначили у ПриватБанку.

ПриватБанк обмежив використання картки

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