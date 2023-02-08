Як через ПриватБанк отримати допомогу від чеської організації “Людина в біді”

Українці, що постраждали від війни, зможуть отримати через ПриватБанк фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації “Людина в біді”.

Як передає НСН, про це повідомляє пресслужба банку у Телеграмі.

“ПриватБанк розпочинає виплати фінансової допомоги від чеської гуманітарної організації “Людина в біді”. Програма багатоцільової грошової допомоги охоплює вимушено переміщених осіб з зони бойових дій, осіб, які втратили або у яких пошкоджено житло, осіб, які проживають поблизу лінії фронту та осіб, які надають прихисток для ВПО”, йдеться в повідомленні.

Сума допомоги складає 2220 грн на одну особу і надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців до липня 2023 року.

Як отримати виплати через ПриватБанк

Виплата допомоги буде здійснюватися на банківську картку, що зареєстрована в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney.

Якщо немає зареєстрованої банківської картки або не вірно вказано реквізити, клієнт отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney.

Допомогу через платіжну систему PrivatMoney з контрольним номером можна отримати в Приват24, ТСО, банкоматі у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 – на картку ПриватБанку.

Як повідомлялось, чеська гуманітарна організація “Людина в біді” (People in Need) почала свою роботу в Україні у 2003 році та з початку повномасштабного вторгнення росії у розгорнула проєкти у 23 областях України. “Людина в біді” допомагає постраждалим від війни, надаючи необхідні продовольчі та промислові товари, засоби гігієни, допомагає у відновленні житла, надає психосоціальну підтримку та грошову допомогу.

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