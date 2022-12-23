В ПриватБанку змінили правила надання платіжних послуг: з чим це пов’язано

Напередодні Нового року в ПриватБанку змінили правила надання платіжних послуг. Клієнтів вже попередили про важливі зміни, передає НСН.

Для приведення до відповідності законодавства України із законодавством ЄС було внесено зміни в умови та правила надання платіжних послуг. Відтепер, в банках будуть застосовуватися дебетові та кредитові перекази.

В ПриватБанку змінили правила надання платіжних послуг

Дебетові перекази – це оплата послуг банку (погашення кредиту, відсотків, комісія за обслуговування рахунку тощо).

Кредитові перекази – це автоматичні оплати за послугою «Регулярні платежі»(регулярні платежі за товари чи послуги, податки та внески, поповнення депозитів, оплата комуналки, послуги інтернет-провайдера, мобільного зв’язку тощо).

У банку наголосили, що права та обов’язки фінансової установи та клієнтів були збережені без змін. Нововведення не вимагають від українців додаткових звернень до банку чи підписання документів.

Джерело

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