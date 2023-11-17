Притула показав секретний дрон-камікадзе «Морок» (фото)

Притула показав секретний дрон-камікадзе «Морок». Цей безпілотник здатен нести 30 кг корисного навантаження на відстань до 800 км.

Фото Притула виклав на своїй сторінці у Фейсбук, передає НСН.

На розробку і випуск дрона збирав гроші фонд Сергія Притули та блогери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков.

Місяць тому ми з вами зібрали 177 млн на 101 далекобійний дрон-камікадзе «Морок» в рамках мегазбору «Можем павтаріть». І ось перші літачки вже готуються до передачі відповідним структурам, пише Притула.

Взимку чекаємо на відеоконтент з бавовною на болотах!, додав він.

Дрон-камікадзе «Морок» – що ще відомо

У вересні Служба безпеки України опублікувала два зображення українського безпілотника “Морок”.

Ударний безпілотник “Морок” – одномоторний БПЛА зі штовхаючим гвинтом у хвостовій частині. Він побудований за нормальною аеродинамічною схемою, хвостове оперення двобалкове, обернене V-подібне. Силова установка використовує двигун внутрішнього згорання. “Морок” здатен нести 30 кг корисного навантаження на відстань до 800 км.

28 серпня 2023 року у військовій розвідці натякнули, що, можливо, вдарили по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом у Росії «Мороком».

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