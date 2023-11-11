Дві українські пенсіонерки купили дрони-камікадзе для 10 гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Про це повідомила Рожнятівська селищна рада, що в Івано-Франківській області, передає НСН.

Як зазначається, жителька Рожнятова Людмила Скубрієва та її родичка з Києва Галина Гіль придбали два дрони-камікадзе для Збройних сил України.

Гроші для цього жінки назбирали із власної пенсії — майже по 20 тисяч гривень кожна.

«Такий внесок захоплює і надихає, додає віри в Перемогу. Дякуємо за такий значний внесок для наших воїнів! А нещадні до ворога пташки — дрони уже в дорозі до 10-ї ОГШБ “Едельвейс”», підкреслили в селищній раді.

Дві українські пенсіонерки купили дрони-камікадзе для військових. Фото

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