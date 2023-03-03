Пригожин заявив, що Бахмут оточений. Яка ситуація насправді

У мережі з’явилась інформація нібито українські війська відійшли із міста Бахмут Донецької області, нібито місто повністю оточене окупантами, передає НСН.

Як зазначили в Центрі національного спротиву, пригожин записав відео, у якому стверджував про нібито повне оточення Бахмута росіянами.

Водночас у Центрі наголосили, що саме відео він записав навіть не на околиці міста, оскільки туди його не пускає охорона. Судячи з кадрів, які є на відео, «вагнерівець» перебував у селі Парасковіївка.

«Відео є провокативним і є частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з вимогою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва», наголосили там.

Зазначимо також, що засновник підрозділу аеророзвідників «Птахи Мадяра» та командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБР ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» 3 березня повідомив, що його підрозділ відходить із Бахмута на нові позиції.

Зі свого боку боєць 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Холодний Яр «Стус» зазначив, що наразі жодного виводу військ із Бахмута немає.

«Бої тривають на всіх ділянках міста, 93-тя стоїть і продовжує виконувати поставлені їй завдання. Ситуація насправді складна, але довіряйте лише офіційним джерелам і не робіть паніки», наголосив він.

Друзі, на даний момент ніякого виводу військ з Бахмута немає. Бої тривають на всіх ділянках міста, 93 стоїть і продовжує виконувати поставлені їй завдання. Ситуація насправді складна, але довіряйте лише офіційним джерелам і не робіть паніки. — твій друг Стус (@slovyanskasil) March 3, 2023

Пресофіцерка 93-ї бригади Ірина Рибакова, яка нині перебуває у Бахмуті, підтвердила Громадському, що бригада продовжує обороняти місто.

Генштаб про ситуацію на Бахмутському напрямку

За даними Генштабу станом на ранок 3 березня, на Бахмутському напрямку противник не припиняє штурмувати місто. Сили оборони відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області.

Російських обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

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