Хто був прототипом для скульптури «Батьківщина-мати» – з’явилась нова інформація, яка здивує

Нещодавно на монументі «Батьківщина-мати» з’явився український герб – тризуб. І багатьох почала цікавити історія створення скульптури, зокрема, хто ж був прообразом для неї.

Після хвилі припущень про те, хто був прототипом відомого монумента, з’ясувались нові подробиці.

Наразі існує дві найвідоміші версії. Одна, що прообразом стала Ніна Данилейко – художниця з Васильківщини Київської області, інша – що прообразом була скульпторка Галина Кальченко, яка родом з Ніжинщини.

Журналісти ТСН розшукали синів цих жінок та розпитали про те, хто з них насправді був прототипом для скульптури, передає НСН.

Ні перша, ні друга

Відповіді цих родин здатні здивувати прихильників обох версій.

“Буду казати так, як є, – відповів в коментарі для ТСН.ua Северин Данилейко, син Ніни Данилейко. – Це зовсім малою мірою стосується моєї мами. Той монумент був зроблений з іншої людини. Моя мама позувала для одного із проектів на цей монумент, який не пройшов. Прошу відштовхуватись від цього. Ніна Миколаївна утримується від жодних коментарів”.

Син скульпторки Галини Кальченко, художник Микита Кальченко, також каже, що прообразом була не його мати.

“Прообразом була не Галина Кальченко. Інформація про те, що прототипом була вона – це не відповідає дійсності”, однозначно каже Микита Кальченко.

Ще одна версія – прототипом стала дружина автора

В той же час в Національній спілці художників Україні не виключають, що прообразом монумента “Батьківщина-мати” могла бути родичка скульптора Василя Бородая, який є автором монумента.

Онук митця, Василь Бородай, так відповів на питання журналістів, коли його спитали про прототип монумента:

“Ні Ніна Данилейко, ні Галина Кальченко не є прообразами монумента. Єдиною, хто міг бути прообразом – це дружина Василя Бородая. Лідія Павлівна. Портретної схожості немає, тому що в такому розмірі досягнути її дуже-дуже важко. Я знаю точно, що Василь Захарович не ставив за мету створити схожість”.

Тобто резюмуючи, Василь Бородай припускає, що прототипом монумента могла бути його бабуся. До цього Василь Бородай додає, що над монументом працювало багато людей, але його дід розробляв сам ескіз.

“Я не впевнений, що було бажанням діда зробити там герб. Тобто це була більш наказова річ з гори”, каже Василь Бородай.

На питання про те, як він, як онук автора ескіза монумента та онук жінки, яка, ймовірно, була прототипом “Батьківщини-Матері”, відреагував на заміну радянського герба, Василь Бородай відповів, що раніше, до російської агресії, він, можливо, був би проти заміни.

“Я був за збереження історії, якою вона є. Це не в наш час створювалось і не нам вирішувати, як воно має виглядати. Але наразі така ситуація, що прийшов час. Скажу фразою мого діда: історія все розставить на свої місця. Зараз це і відбувається”.

До цього з долею гумора в голосі додає, що росіяни навіть в питанні збереження радянських символів в Україні досягнули кардинально протилежних цілей.

Раніше ми розповідали про художницю, яка за одною з версій позувала для скульптури «Батьківщина-мати».

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