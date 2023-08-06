На монумент “Батьківщина-мати” встановили тризуб (фото, відео)

Вранці 6 серпня на щит монумента “Батьківщина-мати” в Києві встановили тризуб. Він замінив демонтований герб СРСР.

Тризуб доправили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Вже сьогодні роботу завершено, передає НСН з посиланням на ТСН.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента “Батьківщина-мати” демонтували герб Радянського Союзу.

Монумент “Батьківщина-мати” в Києві перейменують на “Україну-мати”. Як зазначили в Національному музеї історії України в Другій світовій війні, монумент унікальний як пам’ятка науки й техніки, зведена завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених. Передбачається, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.

Також експерти приблизно оцінили витрати на заміну радянського герба на щиті “Батьківщини-матері” в розмірі 36 мільйонів гривень. Всі роботи мають бути завершені до 24 серпня, Дня Незалежності України.

Довідка

“Батьківщина-мати” – монументальна скульптура у Києві, встановлена у 1981 році на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Висота монумента з постаментом – 102 м.

9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила пакет законів про декомунізацію, заборонивши радянську символіку. 15 травня 2015-го закони підписав тодішній президент України Петро Порошенко, а 21 травня того самого року вони набули чинності.

Проте герб СРСР зі щита “Батьківщини-матері” у Києві так і не демонтували. Серед причин, що заважають демонтувати герб, в Українському інституті нацпам’яті називали технічні й фінансові.

7 липня 2022 року у “Дії” розпочалося опитування щодо майбутнього символіки на щиті монумента “Батьківщина-мати”. 85% учасників опитування підтримали ідею встановити на ньому тризуб замість герба СРСР.

На монумент “Батьківщина-мати” встановили тризуб. Відео

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