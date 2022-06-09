Проїзд у транспорті здорожчав: які ціни у різних містах України

В Україні ціни на проїзд у транспорті зросли. Виною тому є паливна криза.

Яка ситуація у різних містах, розповіли в ефірі телемарафону кореспонденти ТСН, передає NNS.

Київ

У Києві від 21 травня проїхатися в маршрутці коштує вже 15 гривень. Не виключено, що ціна найближчим часом підскочить й до 20. Приміські маршрути одразу подорожчали вдвічі. Наприклад, дістатися до столиці з Вишневого тепер не 18, а 35 гривень.

Столична влада обіцяла, що квитки на міський електротранспорт до закінчення війни дорожчати не будуть. Та, возити киян по 8 гривень збитково, кажуть місцеві депутати. Тож, чиновники вже заговорили про підняття тарифів. Пропонують або підняти вартість проїзду, або ж збільшити дотації.

Ще минулоріч киян лякали, що вартість проїзду в столичній підземці підскочить втричі до 22 гривень. Але цього не сталося. Нині тариф 8 гривень, а якщо придбати одразу 50 поїздок – по 6,5 грн. Потяги стали курсувати частіше. В час-пік щопятьхвилин.

Діпро

Вже рік незмінні тарифи у Дніпрі. Вісім гривень – трамвай, тролейбус та метро. У підземці взагалі наприкінці лютого скасували плату за проїзд після повномасштабного вторгнення, повернули її від 1 червня. Майже всі маршрутки в місті – по 10 гривень.

Тариф ще тримається, але підвищення неминуче, визнають і перевізники, і посадовці мерії.

З нинішніми цінами на пальне проїзд у маршрутках може сягнути 20 гривень. Нині ще тривають розрахунки. У мерії кажуть: принаймні кілька тижнів ще залишатиметься старий тариф.

Стрімке підвищення вже відчули ті, хто живе в передмісті Дніпра. Проїзд в маршрутках до обласного центру подорожчав на 50% та навіть 90%.

Львів

Вже тиждень, як у Львові на 5 гривень – до 15 здорожчав проїзд у міських автобусах. Ціна у трамваях та тролейбусах не змінилася. Зберегли й безоплатний проїзд для усіх пільговиків.

Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Львова підвищували рівно рік тому – з 7 до 10 грн.

Щоб заощадити містяни пересідають на електросамокати та велосипеди. У кого ж нема власного двоколісного – користується прокатами. На самокати знизили тарифи – нині просять від 5 грн за розблокування та 1,5 за кожну хвилину користування.

Зважаючи, що трафік у місті зріз у рази через внутрішньо переміщених осіб, пересісти на екологічний транспорт і дешевше, і екологічніше.

Луцьк

На Волині в Луцьку ціни на проїзд в маршрутках вже за тиждень мають підскочити з 8 гривень до 12 грн й навіть 13-ти, анонсує місцева влада. Все через ріст цін на дизель, комплектуючі та шини.

Вартість проїзду в тролейбусах та автобусах для лучан також планують підняти до 10 гривень, але трохи згодом. Поки квиток коштує 6 гривень для дорослих та 3 для учнів.

Хоч в місті багато тимчасово переміщених осіб, пасажиропотік впав на чверть. Нині щодня міський транспорт перевозить 90 тисяч пасажирів, до війни було 120 тисяч. Електротранспорт працює у збиток. Собівартість перевезення одного пасажира вдвічі вища, ніж вартість квитка.

Одеса

Одесити масово пересідають на електричний громадський транспорт. Через дефіцит пального та його суттєве здорожчання в Одесі кількість маршрутних автобусів різко зменшилася і на зупинках почали шикуватися черги, то ж пасажири почали шукати альтернативу. Натомість власники маршруток, аби не втратити заробіток заговорили про підняття вартості проїзду з 10 гривень до 15. Поки ціна залишається старою, бо рішення не поспішають ухвалювати в мерії, аби не дратувати зайвий раз пасажирів. Натомість на маршрутах збільшили кількість трамваїв та тролейбусів і ціна на них залишається 7-8 гривень в залежності від способу оплати.

Суми

У Сумах ані війна, ані здорожчання пального не вплинули на вартість проїзду у громадському транспорті. Тариф незмінний від жовтня минулого року. Найдешевше переміщатися містом у комунальних тролейбусі чи автобусі – 6 гривень. Школярі, пенсіонери та пільговики – безкоштовно. А від травня право на безоплатний проїзд отримали й представники добробатів. Втім, на маршрутах комунального транспорту помітно менше ніж до війни, тож доводиться довгенько чекати. Хто ж поспішає – може скористатися маршруткою – дорослі їздять по 10 гривень, школярі – по 5. Ну і майже розкіш – їздити у Сумах на таксі. Післявоєнні ціни підскочили майже удвічі. Приміром, щоб з’їздити у село за 20 кілометрів від Сум, доведеться викласти 600 гривень.

Паливна криза в Україні може затягнутися ще на кілька місяців