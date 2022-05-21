Паливна криза в Україні може затягнутися ще на кілька місяців

Високі ціни, черги у кілька кілометрів і суворі обмеження по літражу на АЗС – паливна криза в Україні може затягнутися.

Уже від наступного тижня в Україну почнуть доправляти пальне з Польщі. Ще одне антикризове рішення – відмова від державного регулювання цін на заправках. Чиновники кажуть, що прийняті міри дозволять нормалізувати ринок пального, повідомляє ТСН, передає NNS.

«Ми втратили 100% джерел, які в нас були до війни. 80% це був імпорт Росія, Білорусь та море», каже директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Ще 20 втрачених відсотків – власне виробництво. Зупинилась робота Кременчуцького НПЗ. Його кілька разів накрили російськими ракетами. Резерву теж майже не стало і теж через масовані обстріли нафтосховищ. Тому тепер все наше пальне – європейське.

Але і з цим не все так просто, бо доставити пальне в Україну ще та задачка.

«Ми не маємо доступу до танкерів напряму. Вони не можуть прийти і вивантажитись в Україні. Вони можуть тільки прийти або до Польщі, або до Румунії і звідти треба везти. А у нас різні залізничні колії, треба переставляти потяги», пояснює радник міністра енергетики України Олександр Харченко.

Крім того, не вистачає і бензовозів.

«Бензовозів нам бажано мати 3500-3700 на те, щоб возити паливо, а доступно, якщо от все приплюсувати, десь 1500», додає радник.

А ще ж і бюрократичні перепони – страхування, оформлення водія.

Ціни ростуть, бо уряд зважився відпустити ціни у вільне ринкове плавання.

«Уряд сказав, очікує 52-58 гривень на фінальних заправках. Я, чесно кажучи, очікую 60-65», додає Харченко.

Експерти фінансового ринку кажуть, ціни стабілізуються, коли зникне дефіцит пального. А зникне він ще не скоро, аналітики називають термін від півтора до трьох місяців.

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