Україна може зіткнутися з новим витком паливної кризи – думка експертів

Директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін вважає, що Україна може незабаром зіткнутися з новим витком паливної кризи. З чим це пов’язано?

Про це Дмитро Леушкін написав на своїй сторінці у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

“У нас є великі шанси поринути в новий виток паливної кризи через пару-трійку тижнів… Думали вже відпускає… Ан ні… На жаль”, – написав Леушкін.

Експерт зазначив, що в Україні почали збільшуватись оптові ціни на пальне – на 1-3 гривні, залежно від регіону. Однак він вважає, що не це найгірше. Найгірше те, що оператори роздрібного паливного ринку не встигають задовольнити попит на паливо, який постійно збільшується.

Лєушкін звернув увагу на те, що за кілька місяців в Україні почнеться збирання врожаю і, отже, аграріям потрібно буде більше пального. До того ж, в Україну всього за два місяці ввезли близько 150 000 автомобілів на іноземній реєстрації, які безкоштовно розмитнили.

Тобто попит на паливо постійно зростає, а задовольнити його бензовозами поки що не можуть. Експерт вважає, що за таких умов Україна через 2-3 тижні може знову зіткнутися з новим витком паливної кризи.

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