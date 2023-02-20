Про що говорили Байден і Зеленський під час зустрічі у Києві – Салліван поділився деталями

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван розкрив деталі розмови Байдена і Зеленського 20 лютого у Києві.

Салліван прокоментував візит президента Сполучених Штатів Джо Байдена до України. Радник розповів про деталі переговорів Байдена із президентом України Володимиром Зеленським, передає НСН з посиланням на видання “Дзеркало тижня“, яке посилається на The Guardian.

“Вони говорили про найближчі місяці з точки зору поля бою, про те, що потрібно Україні, про можливості для досягнення успіху на полі бою. Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, а також про політичний бік справи, зокрема про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру та зусилля України, спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого і тривалого миру, побудованого на принципах Статуту ООН, головними з яких є суверенітет і територіальна цілісність”, зазначив радник президента.

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь, зокрема винищувачі F-16, які можуть бути надані Україні, Салліван відповів нечітко.

“Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися в пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся”, додав він.

Раніше радник лідера США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Білий дім сповістив російську владу про майбутню поїздку президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Київ незадовго до його виїзду з Вашингтона. Він не розкрив агентству багато деталей, однак зазначив, що це було зроблено для попередження конфліктних моментів і прорахунків , що могли б призвести до прямого конфлікту двох держав, що мають ядерну зброю.

Байден і Зеленський у Києві

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