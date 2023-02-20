Джо Байден у Києві 20 лютого – головне (фото, відео)

Головна новина дня 20 лютого – Джо Байден у Києві. Президент США прибув до столиці України з неоголошеним візитом – несподівано і таємно. Під час перебування високого гостя на всій території країни лунала повітряна тривога. Основне про візит розповість НСН.

Президент США Джо Байден здійснив таємну поїздку до столиці України Києва, прибувши сюди потягом від кордону Польщі, демонструючи рішучість своєї адміністрації перед лицем вторгнення Росії, що триває вже рік. Візит був засекречений з міркувань безпеки.

Деталі маршруту американського лідера на шляху до Києва вдалося дізнатися виданню The New York Times. Повідомляється, що американський лідер залишив Вашингтон без попередження у суботу увечері. Вранці у вівторок, 20 лютого, він прибув до Варшави з дводенним візитом.

Офіційні особи неодноразово заперечували, що американський президент має якісь інші плани. Білий дім у неділю ввечері опублікував публічний розклад на понеділок, згідно з яким президент все ще перебував у Вашингтоні і ввечері вирушав до Варшави, хоча насправді він уже перебував у Європі.

У матеріалі наголосили, що Байден прибув до столиці України в переломний момент війни і всього за день до запланованого виступу президента Володимира Путіна, в якому російський диктатор, як очікується, розповість про воєнні дії своєї країни на тлі ознак того, що весняний наступ в Україні вже почався.

Про те, що Київ очікує якогось високого гостя, мешканці столиці здогадувалися, адже тут провели безпрецедентні заходи безпеки. А згодом з’явилися натяки з боку влади – зокрема деякий «сюрприз» анонсував заступник МЗС.

Згодом в мережі з’явилося відео, на якому президент Джо Байден у Києві вшановує пам’ять полеглих захисників України. Він зробив це біля Стіни пам’яті. У цей момент в українській столиці лунала протиповітряна сирена через загрозу російського ракетного удару.

Також з’явилося фото, яке не залишило сумнівів: американський президент таки прибув до України. На фото він зафіксований біля Михайлівського золотоверхого собору разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Що пообіцяв Байден у Києві

У спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським Байден сказав, що пакет допомоги включатиме більше військового обладнання, в тому числі артилерійські боєприпаси, більше реактивних снарядів і гаубиць.

Зеленський сказав, що вони з Байденом говорили про “далекобійну зброю й озброєння, яке може бути поставлене в Україну, навіть якщо воно не постачалася раніше”.

“Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше Javelin, додаткові системи для захисту українського народу від бомбардувань”, – сказав американський лідер “Пізніше ми оголосимо про нові санкції, які не дозволять обійти санкційні механізми”, – додав Байден

Байден у Києві – що сказав

У своєму виступі Байден говорив про стійкість українського опору, оскільки війна триває вже другий рік. Байден наголосив, що у Вашингтоні є широка двопартійна підтримка України, навіть попри те, що деякі республіканці ухиляються від надання подальшої допомоги.

“Попри всі розбіжності, які ми маємо в нашому Конгресі з деяких питань, є значна згода щодо підтримки України. Йдеться не лише про свободу в Україні… Йдеться про свободу демократії загалом”, — сказав він

Під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським Байден заявив, що Україна досягла успіху всупереч усім очікуванням.

“Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати”, — цитує президента США РБК-Україна

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

“Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн”, — додав Байден

Президент США Байден у Києві наголосив, що метою російського диктатора Путіна є повне знищення України. Але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Ось основні заяви Джо Байдена

«Україні буде виділено „мільярди“ у вигляді бюджетної допомоги».

«Попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна – стерти Україну з карти світу».

«Російська економіка зараз ізольована і має проблеми».

«Ви та всі українці щодня нагадують нам, що таке сміливість, чого варта свобода. Ми будемо з вами стільки, скільки вам потрібно».

«Всі світові лідери стали на захист України. Загалом усі жінки, навіть діти намагалися зробити хоч щось, у всьому світі. Це вражає».

«Я думав, що Київ не вистоїть, як і Україна. Але через рік Київ вистояв, Україна вистояла, демократія вистояла».

«Київ зайняв особливе місце у моєму серці».

«Ми створили коаліцію по всьому світу: НАТО, Японія, Тихоокеанський регіон… всього близько 50 країн».

«Путін думав, що переживе нас. Не думаю, що він досі так вважає. Один Бог знає, що він думає зараз. Він просто був неправий».

«Найсильніші економіки світу зібралися, щоб перекрити життєві потоки російської економіки. Разом ми зібрали 700 танків та тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем та понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем, засоби ППО».

Що сказав Зеленський

Володимир Зеленський, у свою чергу, заявив, що переговори з Джо Байденом у Києві були «дуже плідними» та назвав візит президента США «найважливішим у всіх українсько-американських відносинах».

«Ми сподіваємося, що цей рік стане роком перемоги», – додав президент України

Зеленський назвав переговори із президентом США “плідними” й “дуже важливими”. За його словами, результати переговорів суттєво вплинуть на ситуацію на полі бою.

Зеленський повідомив, що предметом обговорення була зброя дальньої дії, а також додаткове озброєння, якого ще не постачали.

“Ми сподіваємося, що цей 2023 стане роком перемоги”, – сказав він.

Зеленський наголосив, що й далі робитиме все можливе, щоб демократичний світ “переміг у цій історичній битві”.

“Відновлення та відновлення справедливості також важливі… І агресор має взяти на себе відповідальність за агресію й відшкодувати збитки”, – сказав Зеленський

За словами президента, на Україну чекає дуже важкий період, але вона доможеться “історичних досягнень” за допомогою США й решти світу.

На Алеї сміливості у Києві з’явилось нове ім’я

Байден у Києві – реакція росіян

Тим часом у російських пабліках піднявся вий. Росіяни влаштували справжню істерику, закликаючи негайно бити по Києву ракетами, а згодом висловлюючи розчарування тим, що цього не відбулося.

Станом на 14:00 Байден залишив Київ і направився до Польщі, де вже приготувалися до його зустрічі.

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