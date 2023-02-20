Джо Байден прибув з візитом до Києва – ЗМІ (відео)

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 20 лютого прибув з візитом до Києва.

Про це повідомляють ряд ЗМІ, передає НСН. Згодом інформацію підтвердив Володимир Зеленський.

Також опубліковано відповідне відео, де чутно, як лунає повітряна тривога, і містом іде президент США. Зазначимо, що у Києві дійсно нині звучить тривога, яка почалася об 11:34.

Згодом у мережі також з’явилося фото, яке не залишило сумнівів: американський президент таки прибув в Україну. На світлині він зафіксований біля Михайлівського золотоверхого собору разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США Джо Байден у Києві

Президент Зеленський підтвердив інформацію про приїзд американського колеги.

Це перший візит президента США в Україну з початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року. Востаннє американський президент був в Україні 15 років тому.

Зазначимо, що Байден раніше бував в Україні, але не у статусі президента США. Він відвідував Україну в статусі віцепрезидента за каденції Барака Обами.

Хто з президентів США відвідував Україну

У серпні 1991 року до Києва приїжджав Джордж Буш-старший. Тричі в Україні був Білл Клінтон: у січні 1994 року (деталей цієї зустрічі не розголошували, візит був неофіційним), у травні 1995 року та у червні 2000-го.

Барак Обама за два президентських терміни так і не приїхав до України. Причому в адміністрації Петра Порошенка говорили, що готують його візит. Також Україну не відвідував Дональд Трамп.

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