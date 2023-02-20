Центр Києва перекрили, в МЗС анонсували “сюрприз”. Що відомо?

Зранку 20 лютого, в День пам’яті Героїв Небесної Сотні, центр Києва перекрили. Офіційна причина поки невідома, однак в Міністерстві закордонних справ натякнули на можливий візит до України іноземних топпосадовців, передає НСН з посиланням на Громадське.

Фото і відео перекритих вулиць столиці публікують у соцмережах та ЗМІ.

Спостерігається велика пробка на Святошині та Нивках — там увесь транспорт практично не рухається. Перекритий проїзд на проспект Берестейський — водіїв автомобілів не пускають на Повітрофлотський міст.

Крім того, перекриті вулиці Вадима Гетьмана та Миколи Василенка, бульвар Лесі Українки та автомобільні шляхи на розі великої Житомирської та Володимирської.

Представник Київської міської військової адміністрації у коментарі журналістам зазначив, що радив би киянам сьогодні користуватися метро, аби вчасно дістатися на роботу або в центр.

Натомість у поліції Києва кажуть, що уточнюють причини перекриття міста. Там обіцяють згодом пояснити причину перекриття.

Центр Києва перекрили. Які можуть бути причини

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в етері телемарафону натякнув на очікуваний Києвом візит когось із «головних» західних партнерів України.

«Давайте ми поки збережемо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, вдасться», зазначив він.

За його словами, для України важливо, щоб напередодні перших роковин повномасштабної війни держава відчувала і бачила «не лише підтримку на словах, не лише солідарність, але і ще більшу допомогу і так само присутність наших важливих, головних партнерів у Києві».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Twitter, що не поїхав на анонсовану зустріч з європейськими міністрами закордонних справ у Брюсселі, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС. Ця інформація зʼявилася на тлі повідомлень про «сюрприз» із візитами топпосадовців.

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