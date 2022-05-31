“ПриватБанк” запустив новий сервіс: як скористатися

Державний «ПриватБанк» запустив новий сервіс з поповнення карток готівкою на касах торгових точок.

Через нову послугу «ПриватБанку» на касах магазинів разом із оплатою покупок можна буде поповнити готівкою картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга, передає NNS.

Щоб скористатися послугою, потрібно під час оплати покупки повідомити касиру про бажання поповнити банківську картку.

Далі необхідно прикласти картку до термінала або ввести номер тієї картки, яку хочете поповнити.

Зазначається, що комісія за послугу становить 0,5% від суми поповнення. Поки що сервіс доступний не всюди.

«Послуга “Поповнення на касі” працює на касах магазинів мережі “Сім23” у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий сервіс зʼявиться й в інших торговельних мережах», пояснив Серга.

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