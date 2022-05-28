ПриватБанк змінив умови щодо кредитних карток: яка буде відсоткова ставка

ПриватБанк із 1 червня скасував кредитні канікули. При цьому пільгові умови (відсоткова ставка 1,7%) продовжили до серпня за умови, якщо вчасно вносити щомісячний платіж. Інакше ставку підвищать до 3,4% та 3,5% відповідно

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

“Приват” повертає частину програм (наприклад, “Оплату частинами”), проте при цьому скасовує кредитні канікули. Це означає, що коли ви вже переступили через пільговий період, з’являється зобов’язання щомісяця вносити платіж за кредитом. А щоб стимулювати клієнтів вносити платежі, для тих, хто вноситиме щонайменше 5% заборгованості на місяць, залишать пільгову ставку.

Як розповів речник банку Олег Серга, раніше клієнтам пропонували добровільно погашати кредити, але в межах кредитних канікул можна було без штрафів і пені нічого не платити. Цим користувалася левова частка клієнтів у регіонах, де не було інтенсивних бойових дій. Незважаючи на це, відсотки (1,7%) за кредитками продовжували нараховувати.

“Пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць діятимуть до кінця серпня, якщо клієнт вчасно вносить обов’язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості. Інакше відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками 3,4% (для карток “Універсальна Голд”) і 3,5% (для карток “Універсальна”). Особливі умови обслуговування після завершення кредитних канікул 1 червня 2022 року діятимуть також для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії Росії”, – зазначили у банку.

Зміни у роботі ПриватБанк з 1 червня – чи подовжать кредитні канікули