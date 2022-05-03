Зміни у роботі ПриватБанк з 1 червня – чи подовжать кредитні канікули

З 1 червня очікуються зміни у роботі ПриватБанк – банк повертає обов’язкові щомісячні платежі за кредитними картками для своїх клієнтів

Попередні два місяці українців було звільнено від платежів, але кредитні канікули підходять до завершення.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У фінустанові нагадали, що кредитні канікули у банку діють до 1 червня. На кредитні кошти клієнтів зараз нараховуються відсотки – 1,7%, але за заборгованість штрафи на клієнтів не накладаються, і до 1 червня погашення платежу не буде обов’язковим.

Ставки відсотків за кредитами у квітні та травні були знижені вдвічі – до 1,7%. Необхідну щомісячну суму банк автоматично списав напередодні 2 травня.

До кінця травня клієнти ПриватБанку можуть поповнювати кредитні картки за бажанням, а також користуватися кредитними коштами у межах встановлених лімітів. Щодо того, як зміняться умови обслуговування кредитів, напередодні 1 червня в банку повідомлять клієнтів додатково.

Нагадаємо, що кредитні канікули для клієнтів ПриватБанку почали діяти з 1 березня. У березні відсоткову ставку було скасовано, а з 1 квітня встановлено у розмірі 1,7%. Клієнтів за можливості просять вчасно повертати гроші за кредитами, щоб не накопичувати суму для подальшого погашення.

Кредитні канікули від Приватбанку подовжені