У додаток Приват24 можна додати платіжні картки інших банків – інструкція

Клієнти ПриватБанку можуть додати до мобільного додатку Приват24 банківські картки інших банків та розраховуватися ними за необхідності. Ця опція існує вже давно, але про неї знають не всі клієнти

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Щоб додати картку іншого банку до Приват24, необхідно:

Зайти в Приват24

Перейти до меню “Гаманець” – “Додати” -“Додати картку іншого банку”

Вказати реквізити картки.

Підтвердити додавання картки.

Платіжні картки інших банків у Приват24

Зручність цієї опції в тому, що користувач може зберігати всі свої картки в одному додатку, переказувати гроші між ними, оплачувати мобільний зв’язок та комунальні послуги. Таким чином, Приват24 може служити повноцінним гаманцем, з усіма послугами, що існують у додатку.

Карта додається до програми Приват24 відразу, її наявність можна перевірити в меню “Всі карти”. Додавати можна стільки карт, скільки ви захочете.

Варто пам’ятати про те, що на грошові перекази з картки ПриватБанку на картку іншого банку діє комісія, навіть якщо гроші відправляються з картки на картку одного власника. При поповненні мобільного рахунку з картки іншого банку Приват24 стягується додаткова комісія 1% від суми, а при оплаті комунальних послуг — додаткові 2,75%.

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