Як правильно говорити українською – дніпряни чи дніпровці

Як правильно говорити українською і називати жителів Дніпра – дніпряни чи дніпровці.

Як передає НСН, лінгвіст Олександр Авраменко пояснив, що утворити назву можна двома способами.

Спеціаліст зазначив, що у нашій мові є дві типові моделі для творення назв людей за місцем проживання. Перша – на -ці (полтавці, миколаївці), друга на -яни (кияни, львів’яни).

Отже, дніпровці чи дніпряни?

“Мовознавці висловлюють різні міркування, але ці дві форми звучать органічно, мають право на життя. А час покаже, як з часом звикнуть називати собі самі мешканці Дніпра”, сказав Авраменк в ефірі “Сніданку з 1+1”.

Мовознавець також пояснив, що робити, якщо назва населеного пункту складна, наприклад, Кам’янець-Подільський, Горішні Плавні і подібні:

“Треба вибрати головне слово і утворити назву за однією з моделей. У назві Кам’янець-Подільський головне слово – “Кам’янець”. Отже, мешканці міста називатимуться кам’янчани. А у назві міста Горішні Плавні головне слово “Плавні”, отже плавнівці”.

Якщо від назви вашого населеного пункту складно утворити найменування його жителів, то використовуйте конструкцію “мешканці (чого?).

“Наприклад, селище Графське, що на Донеччині – графці чи графчани? Можна просто сказати “мешканці Графського”, додав він.

Нагадаємо, місто Дніпро отримало сучасну назву в рамках декомунізації. Раніше воно мало назву Дніпропетровськ.

19 травня 2016 року Верховна Рада України, відповідно до вимог закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.

Попередню назву місто отримало у 1926 році – за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча Григорія Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років.

Читайте ще: Запрацювало нове радіо з контентом, який замовчували від українців