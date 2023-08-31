В Україні запрацювало нове радіо “Радіоточка”, що транслюватиме українські пісні 60–90-х років – але не все так просто.

Радіостанцію запустило “Суспільне Мовлення”. Архів налічує понад 1000 пісень від “Гуцулки Ксені” до “Водограю”. Також тут транслюватимуть музику, яка замовчувалася в радянські часи й не доходила до слухачів.

“Така станція повинна була з’явитися ще чверть століття тому замість багатьох “русских” FM-форматів, але… сталося те, що сталося”, — каже виконавчий продюсер “Радіоточки” та Радіо “Промінь” Максим Яковенко.

Радіостанція “Радіоточка” доступна онлайн на сайті Українського Радіо та у додатку Суспільне Радіо.

Радіо також доступне для завантаження на телефон і має свої додатки, як для смартфонів працючих на андроід так і для айфонів.

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