Працівник Міносвіти розповсюджує російську пропаганду у фейсбуці: висміяв незалежність України та країн Балтії

Працівник Міносвіти Андрій Василенко виклав на своїй фейсбук-сторінці допис, в якому розповсюджує російську пропаганду. Він називає незалежність України «кидаловом» та поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х.

Скандальний допис, опублікований 24 серпня, обурив користувачів соцмережі. Про це пише Новинарня, передає НСН.

У своєму дописі Василенко, який є державним експертом експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації, зумисне спотворює українську мову і зневажливо відгукується про волелюбність українського народу, яку бере в «лапки»:

“…17 марта 1991 года проходил референдум, на котором мудрый и волэлюбный украинский народ, который спал и видел как покинуть проклятый совок. …ВЫ ТОЛЬКО ДЕРЖИТЕСЬ!.. Держитесь?… проголосовал ЗА сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик («За» – 70%). Про этот референдум сегодня говорят мало, потому что рушится миф про «споконвичну волэлюбнисть». А что ж за украинец без «споконвичной волэлюбности»? Итак, как видим, наши папы, мамы, дедки, бабки не спешили срывать со всего, что под руку попадется, постылый серп и молот. Тем не менее, ВОПРЕКИ волеизъявлению мудрого и волэлюбного украинского народа 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принимает Акт провозглашения независимости Украины”, пише Василенко.

Чиновник МОН розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року, мовляв, люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення, оскільки Українська РСР економічно була однією з найпотужніших республік у складі Радянського Союзу.

“…Листовочки четко давали ответ на вопрос «что делать?». Покидать СССР. УССР он тупо невыгоден. И листовочки как бы намекали: ща союз развалим и это будет наше, общее, украинское! Наше, общее! Твое и мое! Заживем, как у бога за пазухой! Про приватизацию, ваучеры, частную собственность на средства производства, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, в листовках ни слова. Исходя из содержания листовок, УССР должна была покинуть СССР и остаться социалистическим государством. Все продукты производства сразу станут не общесоюзными, а сугубо украинскими, мы будем ими торговать, т.ч. с странами Европы и США, и иметь гешефт. И все у всех моментально станет хорошо! Советский гражданин – нищий, а выход УССР из СССР – это МОМЕНТАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ! Какой там Стус? Какое «преступное государство»? О чем вы говорите? ДЕНЬГИ! Тут-то всех представителей самой читающей страны мира (то есть, идиотов) и на*бали“, пише також держслужбовець МОН.

Також він кепкує над трьома потрадянськими країнами Балтії, вважає, що «радянська окупація – це найкраще, що могло статися з Литвою».

“Советская оккупация – это лучшее, что могло случиться с Литвой”, пише він.

Все це Василенко пише російською мовою і нібито «не до того, що СРСР треба воскресити». Але обурюється, що за незалежності України йому не відштукатурили під’їзд, збудований за радянського керманича Леоніда Брежнєва:

“Нормального зимнего отопления в научных институтах на Академгородке в Киеве (название-символ!) нет с 1996 года, а подъезд в брежневке моей так и не отштукатурили. То, что недолугий Брежнев при зависимой зависимости построил, современные независимые эффективные менеджеры покрасить не в силах”.

Допис Василенка спровокував шквал негативних коментарів, автори яких звинувачують його в поширенні російських месиджів, маніпуляції фактами, підігруванні ворожій пропаганді та діяльності проти України.

Керівник Національного антарктичного наукового центру при МОН Євген Дикий, який є ветераном АТО та колишнім командиром штурмової роти у батальйоні «Айдар», закликав МОН та СБУ перевірити Василенка на предмет сприяння державі-агресору у воєнний час.

На його думку, Василенко, окрім того, що живе у Києві та працює «експертом» на державній службі у Міносвіти, активно агітує проти незалежності України та насаджує наративи «русского міра».

«Як державний службовець має бронювання від призову, отримує з наших податків зарплатню, звісно меншу за «бойові», але помітно більшу за платню наших вояків будь-де, крім зовсім «нуля» (навіть в 5 км від фронту), та в рази більшу за виплати пораненим бійцям на реабілітації», написав Дикий в соцмережі.

Сам Василенко наразі ніяк не відреагував на хейт, який здійнявся під його дописом. Міністр освіти Оксен Лісовий також ніяк не відреагував на допис свого підлеглого.

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