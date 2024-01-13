Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Масштабна повітряна атака 13 січня – скільки ворожих цілей було знищено

Журналіст
Масштабна повітряна атака 13 січня – скільки ворожих цілей було знищено3

Масштабна повітряна атака 13 січня: противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.

Про це НСН інформує з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як йдеться у повідомленні, всього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – рф.;
  • 3 ударні БпЛА “Shahed-136/131” з Курської області;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з шести літаків МіГ-31К (район пуску –Тамбов);
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);
  • 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – рф.;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянської область –рф).

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено:

  • 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Масштабна повітряна атака 13 січня – скільки ворожих цілей було знищено

Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби! Крім того, «нє імєющіє аналогов» російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням «балістики», йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Ще новини України: росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні – що відомо

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×