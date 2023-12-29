В Україні подорожчають послуги сервісних центрів МВС – що відомо

З 1 січня 2024 року подорожчають послуги сервісних центрів МВС. Що саме зросте у цині.

Відповідні зміни до Переліку платних послуг, що надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, та розміру плати за їх надання” було внесено урядом 27 грудня, передає НСН з посиланням на Економічну правду.

Так, з 1 січня 2024 року підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС, а саме:

видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;

прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;

прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;

реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок – з 200 до 350 грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів змінив строк дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

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