Україна поступово наближається до новорічних свят. Втім, їхнє проведення цьогоріч також матиме свої обмеження, які передбачають дотримання кількох головних правил. Які обмеження у новорічну ніч діятимуть

Правила та заходи безпеки у новорічну ніч у всіх регіонах України будуть однаковими. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський. Про це розповідає НСН.

Як посилюватимуть контроль у новорічну ніч

За словами Серединського, обмеження стосуватимуться масового перебування людей у громадських місцях, що є потенційним ризиком у плані безпеки українців. Він наголосив, що першочергово поліція працюватиме саме у цьому напрямку.

“Близько 30 тисяч правоохоронців буде забезпечувати правопорядок у новорічну ніч”, – зазначили у Національній поліції

Водночас Серединський звернувся до громадян та закликав їх дотримуватися певних обмежень, які діють під час воєнного стану. За його словами, варто утриматися від використання піротехнічних засобів, зокрема феєрверків та петард. Він наголосив, що існує пряма заборона, тому правоохоронні органи реагуватимуть на подібні порушення.

Які обмеження у новорічну ніч чекають на українців

Анатолій Серединський закликав дотримуватися комендантської години, оскільки військові адміністрації не планують змінювати часові проміжки під час новорічних свят.

“У більшості регіонів вони з 12 ночі до 5 ранку, відповідно це також потрібно враховувати, поліція буде приділяти цьому відповідну увагу”, – наголосив Серединський.

Крім того, у Національній поліції порадили не ігнорувати сигнали ракетної небезпеки.

Комендантська година в областях України

У Київській, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській (за винятком деяких регіонів), Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях та у Києві наразі комендантська година триває в період з 00:00 до 05:00.

Водночас у Донецькій та Луганській областях, а також на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів у Запорізькій області обмеження тривають з 21:00 до 5:00. Комендантська година у Кіровоградській та Сумській областях триває у проміжку з 23:00 до 4:00. На території Харківської та Запорізької області (Запорізький район) обмеження тривають з 23:00 до 05:00. Це також стосується Очаківської міської громади, що у Миколаївській області.

Також комендантська година у Полтавській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях триває з 00:00 до 04:00. У Закарпатській області жодних обмежень немає. У Херсонській області комендантська година триває з 20:00 до 6:00.

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