Привітай Захисника: в Україні запустили різдвяну пошту

Привітай Захисника з Рідвяними святами – таку благодійну ініціативу запустили Укрзалізниця і Укрпошта, передає НСН.

Разом із Укрпоштою запустили благодійну ініціативу: на п’яти ключових туристичних вокзалах Укрзалізниці тепер є поштові скриньки та листівки від Укрпошти для привітань військових, – йдеться у повідомленні УЗ сьогодні

Кожен пасажир має можливість привітати військовослужбовців Сил безпеки та оборони з прийдешніми святами, написати їм теплі слова вдячності та щиро подякувати за захист.

Листівки відправляться потягами з залізничних вокзалів Івано-Франківська, Татарова-Буковеля, Ворохти, Славська та Трускавця до прифронтових населених пунктів.

«Важливо, щоб навіть у розпал різдвяно-новорічних свят ми думали про тих, завдяки кому ці свята взагалі можливі. Зараз ми веземо рекордну кількість дитячих груп та родин на оздоровлення до гір, а паралельно – регулярно веземо наших захисників і захисниць. Тож ми прагнемо передати нашим Силам оборони подяку від українських родин, що мають змогу зустрічати цьогорічне Різдво у безпечних українських містах та ділитися теплом прямо з головних центрів зимового відпочинку та реабілітації», – прокоментував Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці

Отримати та відправити листівку можна абсолютно безкоштовно. Доставку теплих привітань здійснить «Залізна пошта» від Укрзалізниці та Укрпошти.

Ініціатива триватиме протягом різдвяно-новорічних свят.

Ще новини України: Вихідні на Різдво та Новий рік 2024 – коли відпочиватимуть українці