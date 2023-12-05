Цьогоріч грудень дуже насичений святкуваннями. А чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік, розповість НСН.

У грудні в Україні пройде багато зимових свят – День ЗСУ, день святого Миколая, Різдво, переддень Нового року серед них.

Чи будуть вихідні на Різдво та Новий рік

Якщо дивитися на офіційний календар, вихідні дні цього місяця будуть у суботу та неділю 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 грудня.

Законодавство України “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану” свідчить, що додаткових вихідних під час війни не передбачено, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

6 грудня – день Збройних Сил України та День святого Миколая, він випадає на середу та не буде вихідним днем.

Різдво Христове за новим календарем, на який перейшла Україна, випадає на 25 грудня. Це понеділок і вихідного цієї дати не буде. Він також скасований через воєнний стан, дія якого продовжена до 14 лютого 2024 року.

Загалом у грудні буде 31 календарний день, з яких працюватимемо 21 день, а 10 буде вихідним.

1 січня – це понеділок, і він стане робочим днем в Україні.

Варто зазначити, що у приватних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на власний розсуд.

Різдвяні та новорічні свята

Святвечір — 24 грудня. У цей день заведено прикрашати оселю рушниками та солом’яними павучками. Увесь день віряни не їдять нічого, доки не зійде перша зірка, що сповіщає про народження Ісуса Христа. Після цього до столу подають 12 страв.

Щедрий вечір — 31 грудня. Вечір перед Новим роком, коли готують святкові страви та просять Бога про найбажаніше. У цей день водять “козу” та щедрують. Щедрівникам за співи та побажання дають солодощі та гроші.

Василія Великого — 1 січня. На свято Василя заведено засівати оселі. Зерно символізує нове життя та достаток. Після засівальників зерно віддають птахам, частіше куркам, аби добре неслися. А дерева, які не дають урожаю, стукають по стовбуру сокирою.

Водохреще — 6 січня. Це свято на згадку про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Одне з найбільших християнських свят. На Водохреще віряни відвідують ранкову службу у церкві, а потім тричі занурюються в освячену ополонку. Її вирубують у формі хреста. Також набирають освячену воду.

Стрітення — 2 лютого. Останнє серед різдвяно-новорічних свят, яке є одним з найбільших у християнстві. У церквах святять стрітенську воду і свічку-громницю, яку запалюють під час негоди.

Джерело

Раніше ми писали, День святого Миколая вже не 19-го грудня – коли відзначати за новим календарем і що подарувати.

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