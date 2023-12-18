Озброєний напад на різдвяну вечірку у Мексиці – загинуло щонайменше 12 людей

Озброєні невідомі 17 грудня здійснили напад на різдвяну вечірку в мексиканському місті Сальватьерра, що в штаті Ґуанахуато. Унаслідок стрілянини загинули щонайменше 12 людей.

Про це пишуть Associated Press та Voice of America, передає НСН з посиланням на Громадське.

Напад стався на світанку на фазенді або ранчо, яке здають в оренду для свят. Озброєна група відкрила вогонь по відпочивальниках на різдвяній вечірці, відомій як posada — традиційних мексиканських святкуваннях, які проводяться перед Різдвом.

Щонайменше 12 людей загинули та ще десятки отримали поранення.

Людина, яка була на вечірці, розповіла, що близько шести людей із довгою зброєю увійшли до місця проведення свята та почали ходити поміж близько сотні молодих людей, які зібралися на заході.

«Ми зрозуміли, що вони не були запрошені, і коли їх запитали, хто вони, ті почали стріляти», розповів свідок.

Окрім того, ще 4 людини загинули в результаті стрілянини в іншому місті штату — Саламанка. Поліція не описала обставин цього нападу.

Ґуанахуато є одним із найбільш насильницьких штатів у Мексиці, зокрема через бої ворожих наркокартелів та місцевих банд. Ґуанахуато цьогоріч очолив список штатів з найбільшою кількістю вбивств у Мексиці — 3029.

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