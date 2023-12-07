Вранці 7 грудня восьмикласниця влаштувала стрілянину у школі міста Брянськ (РФ). Внаслідок пригоди поранення отримали кілька людей. Сама ж школярка наклала на себе руки. Про це пише OBOZ.UA, передає НСН.

У росії восьмикласниця влаштувала стрілянину в школі і наклала на себе руки

За попередніми даними, учениця з восьмого класу прийшла до гімназії №5 із рушницею та зробила кілька пострілів. Територію навчального закладу оточили. До місця події прибули озброєні силовики.

Пізніше кремлівські пропагандисти з посиланням на адміністрацію міста Брянськ заявили, що в результаті стрілянини четверо людей отримали поранення і ще двоє померли.

За попередніми даними, однією з жертв є нападниця. Також встановлено її особу – це 14-річна Аліна А. Другою жертвою стала її однокласниця – Марія Н. Крім того, відомо, що поранення отримали четверо школярів.

Також повідомляється, що дівчинка відкрила вогонь під час уроку біології. Вона з рушницею пробралася на четвертий поверх навчального закладу, зайшла до кабінету та розпочала стрілянину. Після розстрілу кількох людей вона вчинила суїцид.

Знаряддям вбивства стала мисливська рушниця “Бекас-3”. Школярка пронесла її на територію гімназії в тубусі для паперу. Також повідомляється, що це зброя батька школярки.

Слід зазначити, що причиною розправи над однокласниками міг стати жорстокий булінг. Група дітей постійно жартувала та знущалася з дівчинки, яка вчинила стрілянину.

Примітно, що нападниця спеціально зачекала, коли почнеться урок, і тільки після цього зайшла в клас і влаштувала стрілянину. Російські силовики заявили, що таким чином дівчинка хотіла, щоб її однокласники опинилися у замкненому просторі.

Пропагандисти назвали ім’я одного із поранених школярів – це 14-річний Тимофій. За попередніми даними, дитина перебуває у вкрай тяжкому стані. У нього прострелено передпліччя та коліно, також він втратив багато крові.

Батько пораненого школяра вже встиг дати інтерв’ю пропагандистам. Чоловік розповів, що нібито не знає ні про який конфлікт свого сина з однокласницею, яка стріляла в нього з рушниці.

Слідчий комітет РФ по Брянській області за фактом стрілянини в гімназії порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 105 КК РФ. На місці події працюють слідчі та криміналісти регіонального слідчого управління.

Силовики встановлюють мотиви злочину та всі обставини того, що сталося. Основна версія – конфлікт дівчинки із однокласниками.

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