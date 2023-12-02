У РФ дівчинка напилася оцту через школу: подробиці

Схоже, російська федерація остаточно “довела” дітей так званими шкільними реформами, націленими на підготовку школярів до перманентної війни з Україною.

У москві семикласниця ковтнула оцту, аби уникнути шкільних уроків. Дитина хотіла викликати легкі болі в животі, але не розрахувала з дозою. Про це пише Shot, передає НСН.

У РФ дівчинка напилася оцту через школу

Хитромудрий план придумала школярка з Новогирєєво. РосЗМІ заявляють, що таким чином дівчинка хотіла уникнути контрольної роботи.

“Вона стягнула з кухні 9%-ий оцет, одяглася, взяла рюкзак і вийшла до під’їзду. Там вона зробила один ковток. Школярка не розраховувала, що їй стане настільки погано”, – йдеться в повідомленні Shot.

В результаті семикласниця поспішно повернулася додому і попросила маму викликати швидку. Наразі станом дівчинки займаються медики, вона в лікарні. Її мама отримала штраф “за невиконання батьківських обов’язків”. Дитину хочуть перевести на заочне навчання, сім’я вже займається цим питанням.

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