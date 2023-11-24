Безпрецедентні погроми у Дубліні – що там відбувається (фото, відео)

Безпрецедентні погроми у Дубліні сталися цієї ночі. Протестувальники на вулицях палили транспорт, били вікна, громили магазини. НСН розповість, що там відбувається і чому, посилаючись на The Guardian, Reuters та низку інших джерел.

Масові заворушення в центрі столиці Ірландії спровокував напад з ножем на жінок і маленьких дітей у Дубліні в четвер удень.

Хоча національність нападника офіційно не розголошувалася, втім стало відомо, що це був мусульманин-мігрант з Алжиру. Він напав на групу людей в центрі міста. Йому вдалося поранити п’ятьох жінок та дітей, двох із них ушпиталили після нападу.

За даними ЗМІ, нападника скрутили перехожі, вибили в нього 25-сантиметровий ніж та утримували чоловіка до прибуття поліції.

Новини про напад сколихнули суспільство. Вже під вечір на вулиці вийшла велика кількість людей, які були невдоволені ситуацією – що мігрант посеред ірландської столиці напав на людей. В місті почалися антимігрантські заворушення та зіткнення з поліцією; остання, як виявилося, не в змозі впоратися із ситуацією.

Ірландці вийшли на вулиці з вимогою закрити кордони, а також із закликами щодо відставки владної партії та міністра.

Протестуючі підпалили готель Holiday Inn Express, вирішивши, що там переховуються нелегальні мігранти. Також вони почали палити вагони метро, автобуси, поліцейські та цивільні автівки, громити та грабувати магазини.

Двоповерховий автобус спалили дотла перед пам’ятником Деніелу О’Коннелу на початку вулиці, а в ресторані McDonalds розбили вікна. Також був розграбований магазин Footlocker. Згоріли кілька автомобілів, у тому числі поліцейська машина.

Через заворушення рух громадського транспорту призупинили. Пацієнтам порадили не їхати до найближчого пологового будинку без крайньої необхідності після зіткнень між спецпризначенцями та антиіммігрантськими протестувальниками, які прибули на місце нападу біля головної магістралі вулиці О’Коннел.

Це ганебні сцени. Ми маємо справу з абсолютно божевільним, хуліганським угрупованням, керованим ультраправою ідеологією, яке вдається до серйозного насильства, – заявив журналістам комісар поліції Дрю Гарріс після того, як на відновлення громадського порядку направили 400 офіцерів

Станом на ніч з 23 на 24 листопада заворушення переважним чином вдалося придушити.

Такі заворушення майже безпрецедентні в Дубліні. Тут немає ультраправих партій чи політиків, обраних до парламенту, але невеликі антиіммігрантські протести почастішали за останній рік. Уряд переглядає заходи безпеки навколо парламенту після того, як під час нещодавнього протесту депутати опинилися в пастці.

Що відомо про напад на дітей в Ірландії

Близько 13:30 23 листопада біля Gaelscoil Choláiste Mhuire, початкової школи на Парнелл Сквер Іст, жвавій частині ірландської столиці, невідомий напав із ножем на людей.

Троє маленьких дітей, а також чоловік і жінка були доставлені до лікарні. П’ятирічна дівчинка отримала невідкладну допомогу після серйозних ножових поранень.

Комісар поліції Дрю Гарріс заявив, що всі сценарії розслідування нападу на дітей залишаються відкритими. Це суперечить словам старшого офіцера, який раніше заявив журналістам, що поліція не пов’язує інцидент з тероризмом.

Я не збираюся робити подальших припущень щодо терористичного мотиву. Поки ми не будемо впевнені, що це за мотив, ми повинні залишатися відкритими щодо того, чому це сталося, – сказав він.

Нападника – чоловіка віком близько 40 років, який також перебуває на лікуванні у зв’язку з серйозними пораненнями – заарештувала поліція. Вона заявила, що не розшукує інших підозрюваних. Поліція не коментує національність затриманого чоловіка.

Мігранти в Ірландії

Зазначимо, що чиста міграція серед 5,3-мільйонного населення Ірландії суттєво зросла в останні місяці. Зокрема, близько 100 тисяч українських біженців прибули з моменту вторгнення Росії, що є одним з найвищих показників на душу населення в ЄС.

Існує група людей, головорізів, злочинців, які використовують цей жахливий напад, щоб посіяти ворожнечу, – заявила журналістам міністр юстиції Хелен МакЕнті Поліція використовує всі можливі сили для відновлення порядку. З цим не можна миритися, – додала вона.

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