Оплата карткою: які масштабні зміни чекають на українців з 1 січня

З 1 січня наступного року у торговельних точках населених пунктів з чисельністю 5-25 тисяч осіб розрахунки за товари проводитимуться банівськими картками. Торговці зобов’язані застосовувати платіжні термінали. Про це повідомляють на сайті Державної податкової служби, передає НСН.

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Там зазначають, що це передбачено урядовою постановою №894 “Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (послуги)”. Згідно з нею, суб’єкти господарювання зобов’язані застосовувати POS-термінали. А саме:

з 1 січня поточного року обов’язкова наявність POS-терміналів у торгових точках населених пунктів, де проживає понад 25 тис. людей;

з 1 січня наступного року термінали мають бути у населених пунктах з чисельністю 5-25 тис. людей;

з 1 січня 2025-го для торговців необхідні POS-термінали в населених пунктах, де проживає менше 5 тис. осіб;

з 1 січня 2026-го термінали мають у торговців — фізосіб-підприємців — платників єдиного податку першої групи, продавців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продають власноручно вирощену або відгодовану продукцію.

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