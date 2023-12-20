У Дії запрацювала найочікуваніша послуга для водіїв – що відомо

У Дії запрацювала найочікуваніша послуга для водіїв. Про що йдеться і як це працює, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає НСН.

Відсьогодні, 20 грудня, у застосунку Дія запрацювала послуга перереєстрації автомобіля.

Цифровізували одну з найочікуваніших послуг для водіїв. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків у Дії — без сервісних центрів, зайвих перевірок, довгої експертизи й посередників. За час тестування послуги в Дії вже перереєстрували 65 автівок. Купуйте та продавайте авто онлайн, діліться фідбеком, а ми продовжуємо робити послуги за два кліки, йдеться у дописі міністра.

Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів та мопедів. А договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи, додають у головному сервісному центрі МВС.

Як продати та купити авто онлайн

Продавцю необхідно авторизуватись у застосунку Дія, згенерувати QR-код та поділитись ним із покупцем.

Далі особа, яка хоче придбати транспортний засіб, має виконати такі дії:

залишити наявний номерний знак або забронювати новий зі спеціальною серією DI;

при замовленні нового номерного знаку, обрати платну чи безкоштовну комбінацію;

обрати вид свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу: електронне чи виготовлене на бланку;

вказати відділення Укрпошти чи адресну кур’єрську доставку для отримання номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

підтвердити правильність введених даних;

оплатити послугу.

Далі відомості про продавця, покупця та автомобіль автоматично перевіряються засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Якщо авто знаходиться в розшуку, наявні обмеження чи обтяження, договір не укладається. Про це система автоматично згенерує повідомлення.

Після успішної перевірки, формується договір купівлі-продажу, який підписують покупець та продавець за допомогою Дія.Підпис. Підписані документи надходять до сервісного центру МВС. Адміністратор закріплює обрані номерні знаки та видруковує свідоцтво про реєстрацію авто за новим власником. Готовий пакет документів працівник ДП «ІНФОТЕХ» передає до Укрпошти. А поштовий оператор направляє на вказану замовником адресу.

У Головному сервісному центрі МВС звертають увагу, що договір купівлі-продажу заповнюється впродовж 24 години з початку формування. Анулювати його можливо тільки до моменту підписання. Також наголошуємо, що у застосунку Дія доступний виключно перший продаж авто упродовж поточного року.

Коли покупець зможе користуватись транспортним засобом

Якщо покупець залишив наявний номерний знак, користуватись автівкою можна одразу, коли з’явиться свідоцтво про реєстрацію в Дії. Якщо замовляли нові номерні знаки, керувати автомобілем можливо тільки після їхнього отримання поштовим оператором.

Послугу перереєстрації транспортних засобів онлайн реалізували завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації, ДП «ІНФОТЕХ» та АТ «Укрпошта».

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