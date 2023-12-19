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Мінцифри презентували новий дизайн застосунку Дія: що змінилося (фото)

новий дизайн застосунку Дія

Відсьогодні, 19 грудня, державний застосунок “Дія” отримав новий дизайн та низку нових функцій. Про це повідомив віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на презентації нових послуг “Дія.Саміт”, передає НСН.

Мінцифри презентували новий дизайн застосунку Дія

“Це переосмислення всієї “Дії”. За останні три роки з’явилось багато послух, які змусили нас переосмислити дизайн “Дії”. Ми додали динамічний фон, зробили єдиний стиль для всіх документів в середині, збільшили фото на них”, – заявив Федоров.

За його словами, у застосунку можна зручно змінювати порядок документів та взагалі прибрати документи, якими не користуєшся. Також послуги у застосунку тепер називаються сервісами та мають змінений дизайн.

“У нас з’явилася стрічка. Це новий персоналізований розділ який завдяки певному алгоритму адаптується під ті потреби, які у вас на сьогодні є. Через те, що послуг та сервісів у застосунку стало дуже багато, кожен користувач відповідно до своїх потреб отримуватиме підбірку найбільш актуальних”, – повідомив міністр.

Протестувати новий дизайн можна після оновлення застосунку.

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