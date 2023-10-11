У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко (фото)

У Києві в Національній філармонії України попрощалися з Ніною Матвієнко. Десятки людей прийшли висловити співчуття родині народної артистки.

У залі розмістили фото родини разом з Ніною Матвієнко, нагороди співачки. Також лунали її пісні, пише Суспільне, передає НСН.

На прощання прийшли донька Ніни Антоніна Матвієнко разом з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Донька артистки Тоня Матвієнко розповіла, що сама співачка хотіла, щоб на її похоронах люди не плакали, а посміхнулися і згадали про неї щось хороше:

“Моя мама — це і є Україна. І ще раз хочу сказати дякую, що такий вклад зробила для України, я тепер буду її слухати й завжди знати, що вона поряд”.

Попрощатися з артисткою прийшли мер Києва Віталій Кличко та Валентина Ковальська — учасниця тріо “Золоті ключі”, у якому співала разом із Матвієнко та Марією Миколайчук.

“Ми пережили нелегкі часи. Ми пережили гоніння, бо ми співали козацькі, стрілецькі, повстанські пісні, пісні патріотичні, пісні календарно-обрядові. Ми їздили на Рівненщину, на Полтавщину, ми збирали ці пісні, намагалися виконувати так, як виконують в регіонах”, поділилася Валентина Ковальська.

Вона додає, що 2023 рік забрав двох подруг, “посестер по тріо «Золоті ключі»”:

“Це для мене неможливі речі, уявити дуже важко. Я співала середнім голосом, а вони біля мене. А тепер я лишилася без цих крил, і мене треба наново ростити, щоб виховати своїх студентів. Щоб і вони любили українську пісню як любили ми троє”.

Поділився спогадами виконувач обовʼязків генерального директора — художнього керівника Національного хору імені Григорія Верьовки Ігор Курилів:

“Найбільше — людяність. Найбільший її талант. Оце все, що вона завжди несла людям — щиро, щирою правдою, і тому такою вона і запам’яталася мені і всім іншим”.

Попрощатися прийшов також і співак Дмитро Монатик. Він зауважив, що Ніна Матвієнко — це легенда, яка буде “жити вічно”, і музична молодь має зробити все для того, щоб продовжувати цю легенду:

“Вона як ніхто знала, що таке надихати, і як ніхто вміла це робити”.

Музикант Олег “Фагот” Михайлюта згадав про співпрацю з Ніною Митрофанівною:

“Дуже нечасто люди такої потужності йдуть легко на експерименти. З нею було легко. Просто ідея з’являється — а давай. І відкритість дуже потужна. Вона ніби й така серйозна, безапеляційна, але знаєш — бісики в оченятах і такий постійний натяк на посмішку”.

На прощанні зачитали також промову від президента Володимира Зеленського, який ще раз висловив співчуття рідним та запевнив, що з українцями назавжди залишаться “неперевершений автентичний і справді магічний голос” Ніни Матвієнко.

Співачка померла 8 жовтня, їй було 75 років.

Більше про життя співачки

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в селі Неділище Житомирської області. Була відома, зокрема, виконанням народних пісень, а також участю в телеспектаклях і радіовиставах.

У 1978 році за великий внесок у розвиток українського мистецтва Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої, а в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Співачка вела активну концертно-гастрольну діяльність ще з 1967 року. Народна артистка брала участь у Помаранчевій революції та Євромайдані.

У 2017 році Матвієнко в одному зі своїх інтерв’ю заявила, що не їздила до бійців на Донбас і назвала війну росії проти України “братовбивчою”. Весною 2022 року співачка підтримувала українських захисників та казала, що дуже хотіла б побачити перемогу.

У Києві попрощалися з Ніною Матвієнко. Фото hromadske

Раніше ми писали: У віці 75 років померла Ніна Матвієнко – українська співачка, Герой України