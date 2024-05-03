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З України хотіли вивезти 300-річну скрипку Страдіварі – подробиці

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Журналіст
З України хотіли вивезти 300-річну скрипку Страдіварі – подробиці

З України хотіли вивезти 300-річну скрипку Страдіварі. Її направили на експертизу.

Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передає сайт «новини України – НСН».

«Спробу переміщення через українсько-польський кордон скрипки «Antonius Stradivarius» припинили прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Краківець», йдеться у повідомленні.

28-річна уродженка Львова їхала до Польщі на автомобілі «Форд». Під час заїзду на територію пункті пропуску жінка обрала смугу «зелений коридор».

Вона повідомила прикордонникам, що переміщує особисті речі. Прикордонники спрямували її автомобіль на додаткову перевірку. У багажнику машини виявили скрипку «Antonius Stradivarius» виробництва 1713 року, яка може становити культурну та історичну цінність. Її направили на експертизу.

З України хотіли вивезти 300-річну скрипку Страдіварі: фото

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