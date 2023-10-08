У віці 75 років померла Ніна Матвієнко – українська співачка, Герой України

У віці 75 років померла Ніна Матвієнко. Сумну новину 8 жовтня повідомила донька співачки Антоніна Матвієнко, передає НСН.

“Мама померла…”, – написала Антоніна

Інших подробиць поки що немає. Матеріал доповнюється.

Померла Ніна Матвієнко: що про неї відомо

Ніна Митрофанівна Матвієнко – відома українська співачка. Вона народилася в с. Неділище Ємільчинського району в багатодітній родині. Сім’я була дуже бідною і тому з 11 років Ніну віддали до школи-інтернату в селище Потіївка Радомишльського району. В інтернаті співала і грала в драматичному гуртку, мріяла стати артисткою. Любов до пісні отримала від матері, яка мала чудовий голос.

Закінчивши інтернат, Ніна спочатку влаштувалася помічницею кранівника на одному із заводів Коростеня. В 1966 році поїхала до Києва в студію українського хору ім. Г. Верьовки. Там її талант було помічено і оцінено.

В 1968 році Ніна закінчила вокальну студію при хорі. Стала його солісткою. Тут в хорі відбулося її професійне становлення, поступове і яскраве сходження до вершин творчої майстерності і слави. В 1979 р. вона стає Заслуженою, а в 1985 році – Народною артисткою України. В 1988 році Ніні Матвієнко присуджено Національну премію імені Тараса Шевченка, а в 2006 році – найпочесніше звання нашої держави – Герой України.

В житті Ніни Матвієнко були тисячі концертів, зустрічей, творчих вечорів, записів на радіо і телебаченні, гастролі по Україні та зарубіжжю. Матвієнко з успіхом гастролювала в багатьох країнах світу, таких як Польща, Фінляндія, Франція, Чехія, Канада, Мексика, США.

В її репертуарі – українські народні пісні, пісні сучасних українських композиторів.

Окрім яскравого співочого таланту, Ніна Матвієнко мала талант драматичної актриси.

Список кінематографічних робіт Ніни Матвієнко чималий, вона брала також участь в багатьох телевізійних виставах: «Маруся Чурай», «Катерина Білокур», «Розлилися води на чотири броди». В її творчому доробку також участь в радіоспектаклях «Лісова пісня», «Князь Святослав», «Сватання на Гончарівці».

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