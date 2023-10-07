Меморіал: вбиті росією. Ніна Козир, 20 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ніна Козир

20-річна Ніна Козир загинула 5 жовтня 2023 року в селі Гроза Харківської області. Близько 13.00 російські військові завдали ракетного удару по магазину і кафе, де були десятки цивільних жителів. Той удар ворога відібрав життя більше 50 людей. Зокрема, поряд із Ніною загинув її чоловік із рідними. Сім’я зібралася на поминальний обід за батьком чоловіка, який був українським захисником…

Ніна народилася в селі Гроза Купʼянського району. Там вона і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Денисом Козирем. Навчалася у Шевченківському ліцеї №1. Після школи обрала для себе професію викладачки музичного мистецтва. Була студенткою факультету фізичного виховання і мистецтв Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Також працювала лаборанткою на цьому ж факультеті.

Обожнювала співати і виступати на концертах – спершу в школі, а згодом – в академії. Вільний час проводила з сімʼєю, друзями, захоплювалася вишиванням. Ніна здавала кров для українських захисників, за що отримувала відзнаки.

«Вона була дуже доброю і щирою. Кожен, хто її знав, скаже, що вона дівчина-усмішка і серце компанії. Мені здавалося, що Ніна наповнена сонячними промінчиками, бо вона віддавала тільки тепло і радість. У будь-який час можна було написати їй та попросити про пораду чи допомогу і бути впевненою, що вона точно відгукнеться. Ніна – це справжня дружба, підтримка, ніжність, легкість і розуміння у всьому. Таких друзів важко знайти і мені дуже не вистачатиме моєї завжди яскравої Ніночки. Бути її подругою – щастя», – сказала товаришка загиблої Анна Крикун

«Щира, активна, усміхнена, життєрадісна дівчина, у якої мало бути все життя попереду в колі щасливої родини», – додали про загиблу у виші.

У Ніни залишились молодша сестра, тато та інші рідні.

Підтримати родину:

5375 4114 2334 3636, картка сестри Ніни Козир

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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