Щодо закордонних поїздок нардепа Куницького прокуратура відкрила провадження – що відомо

Прокуратура відкрила провадження щодо закордонних поїздок нардепа Куницького.

Генеральний прокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата “Слуги народу” Олександра Куницького, за фактами перебування за кордоном без належних підстав, які були наведені у матеріалі журналістів-розслідувачів “Схем”.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує НСН.

У матеріалі йшлося, що в умовах заборони на виїзд за кордон без належних підстав для посадовців, влітку 2023 року Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткотермінове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні, “засвітившись” в аеропорту Флориди (США). Раніше за схожими фактами були порушені кримінальні провадження і щодо низки інших депутатів, зокрема Віталія Борта (“ОПЗЖ”), та Юрія Арістова (“Слуга народу”).

“Повідомляємо, що Генеральним прокурором 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення К. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України”, повідомили в Офісі генерального прокурора на запит Радіо Свобода.

Частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України – це “службове підроблення”, мінімальна санкція передбачає штраф, максимальна – обмеження волі на строк до 3 років. Відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу (використання завідомо підробленого документа) передбачає штраф, або арешт на 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

На початку грудня “Схеми” розповіли, що народний депутат від “Слуги народу” Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом 5 днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року “в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем”, де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, за даними “Схем”, лише 22 липня.

Журналісти з’ясували, що в проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Олександр Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

В цілому за перші сім місяців 2023 року депутат Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні.

Більше про депутата

Олександр Куницький — блогер і народний депутат України IX скликання від партії “Слуга Народу”.

Як пишуть “Схеми”, у 2019-му, перед виборами до парламенту, стало відомо про ізраїльське громадянство Куницького, згодом він заявив, що написав заяву про вихід. В Ізраїлі має квартиру вартістю 5 мільйонів гривень у місті Хайфа.

У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування “Схем” про те, що депутат Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Дмитра Ніконова. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування триває.

У 2021 році НАЗК склало два протоколи на “слугу”, бо він готував депутатські звернення до Державного бюро розслідувань та “ДТЕК Київські електромережі” у власних інтересах.

У жовтні 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо Куницького та його колеги Артема Дмитрука після того, як вони влаштували бійку в Києві.

Ще новини України: Які доходи у міністрів та чиновників ОП – хто добровільно подав декларації за 2022 рік