Погода в Україні 6 квітня: західні регіони засипало снігом – фото і відео негоди

Погода в Україні 6 квітня: західні регіони засипало снігом. Через негоду у деяких областях зупинився громадський транспорт, водіїв закликають утриматися від поїздок.

Про квітневі снігопади та наслідки негоди розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

У західних областях України снігопади почалися ще з вечора 5 квітня та продовжувалися вночі. Служба автомобільних доріг повідомляє, що у Тернопільській області місцями випало до 20 сантиметрів снігу. На дорогах вночі працювали спецтехніка.

Крім того, у Тернополі через обледеніння мереж зупинилися тролейбуси. Їх частково замінили автобусами.

Сильний снігопад також накрив і Чернівці. Мер міста Роман Клічук попросив водіїв утриматися від поїздок. Поліція повідомляє, що на деяких вулицях Чернівців ускладнений рух через сніг.

В Івано-Франківській та Львівській областях повідомляють про численні ДТП. Водіїв просять бути обережними, адже на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Крім того, у прикордонних районах ускладнений рух, зокрема через вантажівки. На місці працюють додаткові патрулі поліції.

У Міненерго повідомили, що через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях без світла близько 5 тисяч абонентів.

Погода в Україні: ситуація в інших областях

Синоптики попереджають, що сьогодні Україну накриє циклон, який принесе опади. На заході очікується сніг, а в інших областях України – дощ. Попри те, що погода буде з позначкою плюс, можливі сильні пориви вітру, а у деяких північних та центральних районах туман.

Так, сильний туман сьогодні зранку спостерігався у Вінницькій області. Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

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