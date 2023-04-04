Холодний Великдень-2023 – синоптики розповіли про погоду в Україні найближчими тижнями

16 квітня православні українці відзначатимуть Великдень-2023 (католики на тиждень раніше). В цьому році синоптики прогнозують холодну і дощову погоду в Україні в першій половині квітня, передає НСН.

Циклон, який панує над територією нашої країни зараз, не залишить нас до православного Великодня. Синоптики прогнозують у найближчі дні опади у вигляді дощу та навіть мокрого снігу, подекуди сильні пориви вітру та температурні перепади.

За прогнозом Укргідрометцентру, погоду в Україні до кінця наступного тижня зумовлять різні циклони.

У наступні три доби у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі опуститься до 0…-6 градусів, у Карпатах до -10 градусів, вдень стовпчики термометрів у цих регіонах піднімуться до +6 градусів.

В решті областей України очікуються дощі. Температура повітря вночі опускатиметься до 0 градусів, а вдень у східній частині країни та північних областях прогріється до +3…+9 градусів, на заході та півдні синоптики обіцяють до +7…+13 градусів.

У вихідні, 8 та 9 квітня, у західних областях України почне тепліти. До кінця тижня температура повітря там підніметься до +8…+11 градусів. Потеплішає і на півночі – до +11… +13. У неділю дощі послабнуть, але з наступного понеділка опади продовжаться.

На православний Великдень в Україні ще буде досить холодно. Дощів може і не бути, але температура повітря вдень на більшості території країни, виключаючи хіба що південні регіони, буде не більше +13 градусів.

Стабільне тепло прийде до України наприкінці квітня. Після 20 квітня денна температура повітря встановиться на рівні +13…+19 градусів.

Якою буде погода на Великдень-2023 в Україні

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