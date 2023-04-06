Сніг у квітні: в Україні через негоду затримуються 8 поїздів

В Україні затримуються 8 поїздів сьогодні. Все – через негоду. Сніг у квітні випав у низці областей на заході країни. Про затримку поїздів повідомили в Укрзалізниці, передає НСН.

У зв’язку із несприятливими погодними умовами вісім поїздів в Україні запізнюються на 30 хвилин та більше. Водночас 67 потягів прямують за розкладом.

У переліку потягів, які запізнюються, наступні:

№715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв);

№113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв);

№55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв);

№129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв);

№149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв);

№59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);

№5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв);

№49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).

В “Укрзалізниці” закликали пасажирів, які нині перебувають на борту поїзда, що спізнюється, і мають попереду пересадку, сповістити провідника стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб компанія могла знайти рішення завчасно.

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